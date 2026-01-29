David are aproape 6 ani și este crescut doar de bunica sa, după ce mama lui a murit, iar tatăl l-a părăsit. Trăind dintr-o pensie modestă, bunica nu a reușit niciodată să îi ofere o aniversare. Într-o postare publică, Ioana Lupu face un apel către oamenii cu suflet mare pentru a-i împlini cea mai mare dorință a copilului: un tort de ziua lui.

„Buna ziua, el este David, un băiețel de 5 anișori jumate, crescut doar de bunica lui de când mama lui a decedat și tatăl lui l-a părăsit. Bunica lui îl crește dintr-o pensie foarte mică, ei se descurcă foarte greu.

Sâmbătă acest băiețel face 6 anișori, bunica lui niciodată nu și-a permis să-i facă o zi aniversară din pensia ei micuță, ea fiind bolnavă și pensia pe care o are i se duce pe cheltuieli și medicamente. Fac aici un apel poate cineva cu suflet bun poate ajuta acest băiețel cu un mic tort, ceea ce el nu a avut niciodată. Dorința lui cea mare este sa aibă un tort. Dacă cineva cu suflet bun poate să-i facă o mică bucurie vă pot oferi mai multe detalii în privat”, este postarea Ioanei Lupu.