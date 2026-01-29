ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 29 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 18:00.

Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger.

În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în regiunile estice și sudice cu viteze de 40…60 km/h.

Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.