Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, a influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râuri (gheaţă la mal, pod de gheaţă, blocaje de gheţuri), a precipitaţiilor prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă, se actualizează Avertizarea Hidrologică nr. 10 din 29.01.2026, după cum urmează:

COD GALBEN

În intervalul 29.01.2026 ora 12:00 – 30.01.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nepos (judeţul Bistriţa Năsăud), Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Balinţ (judeţul Timiş), Timiş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval S.H. Filiași (judeţele: Gorj și Dolj), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi și Dolj).

Se ridică începând cu data de 29.01.2026 ora 12:00 Avertizarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.

Se menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.