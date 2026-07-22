TREI TINERI, BĂNUIȚI DE COMITEREA MAI MULTOR INFRACȚIUNI, AU FOST REȚINUȚI DE POLIȚIȘTII DIN TÂRGU LĂPUȘ. ULTERIOR, ACEȘTIA AU FOST PLASAȚI SUB CONTROL JUDICIAR

În baza probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, lipsire de libertate, influențarea declarațiilor și violarea vieții private, trei tineri cu vârste cuprinse între 15-17 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, cei trei tineri au fost plasați sub control judiciar.

Activitățile de cercetare au fost demarate la data de 15 iulie a.c., când polițiștii au fost sesizați de o femeie, cu privire la faptul că fiul său, de 15 ani, ar fi fost victima unor acte de violență.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în data de 5 iulie a.c., trei tineri cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani l-ar fi împiedicat pe un alt tânăr de 15 ani să părăsească spațiul în care se afla, după care l-ar fi agresat fizic și l-ar fi supus unor tratamente umilitoare, pe care le-ar fi înregistrat video.

Ulterior, imaginile video ar fi fost distribuite în spațiul public prin intermediul rețelelor de socializare.

Cercetările au relevat, de asemenea, faptul că în scopul de a determina victima să nu încunoștințeze poliția, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptelor i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență.

În cursul zilei de ieri, 20 iulie a.c., față de cei trei tineri, polițiștii au dispus măsura reținerii persoanelor cercetate pentru o perioadă de 24 de ore.

Acestea au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Astăzi, cei în cauză au fost prezentați procurorului, care a dispus față de aceștia măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Notă: Precizăm că în cazul prezentat efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.