Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Groși, după ce rezultatele analizelor toxicologice au confirmat o alcoolemie de 3,02 g/l alcool pur în sânge.

Incidentul a avut loc în 18 iulie, când polițiștii au oprit pentru control autoturismul condus de acesta pe raza localității Groși. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior probele biologice au confirmat o alcoolemie de 3,02 g/l.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat de polițiștii Postului de Poliție Comunal Groși, sub coordonarea procurorului de caz, bărbatul a fost reținut în data de 20 iulie pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Maramureș.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare.

Pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.