Un sondaj realizat de organizația pentru drepturile femeilor din Olanda la care au participat 21.880 de bărbați din 7 țări a desemnat femeile din România ca fiind cele mai frumoase din Europa.

Barbati din Franta, Germania, Spania, Italia, Belgia, Olanda si Austria au fost pusi sa aleaga care femei li se par mai frumoase dintr-o lista cu toate statele membre ale Uniunii Europene plus Rusia si Ukraina. In urma voturilor barbatilor europeni, pe primul loc in topul frumusetii au iest femeile din Romania urmate pe locul 2 de poloneze, pe ultima treapta a podiumului situandu-se femeile din Rusia la egalitate cu cele din Cehia.

De asemenea barbatii participanti la acest sondaj au fost rugati sa numeasca doua calitati dintr-o lista predefinita pe care le asociaza cu femeile din fiecare tara prezenta in sondaj. Astfel, cele mai asociate calitati cu femeile din Romania au fost „harnice” si „iubitoare”. Frantuzoaicele au fost asociate cu „prietenoase” si „vorbarete”, iar rusoaicele cu „calde” si „interesante”.

In declaratia de presa de la publicarea rezultatelor, presedinta organizatiei Anne van Linden, a declarat usor amuzata:

„Nu sunt surprinsa de clasarea est-europencelor in topul preferintelor din randul barbatilor europeni. Rata divorturilor din tarile vestice a atins cote alarmante si de multe ori ma intreb cum aceste romance sau rusoaice reusesc sa fie aranjate si gospodine si zambitoare in acelasi timp. Poate ca a sosit timpul ca femeile din occident sa-si reanalizeze sistemul de valori si sa invete de la cele din est cum se mentine fericita o familie”