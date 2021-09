In vederea desfășurării in siguranta a evenimentului BAIA MARE HALF MARATHON, care are la start peste 700 de participanti, duminica 26 Septembrie 2021 in Baia Mare vor fi urmatoarele restrictii de circulatie:

Interval orar 6:00 – 14:00 : Inchiderea integrala a traficului pe arterele de circulatie din Piata Revolutiei

Interval orar 7:00 – 12:30 – Inchiderea circulatieie pe banda a 2-a de circulatie pe ambele sensuri ( benzile de la axul drumului) pe traseul:

Piata Revolutiei (zona in prelungirea str. Gh. Sincai, plecare) – Str. Culturii (zona Hotel Rivulus) – Bd. Bucuresti ( pana la Value Center) – retur pe Bd, Bucuresti – str. 22 Decembrie – str. Avam Iancu – str. Andrei Muresianu – str. Gh.Sincai Piata Revolutiei ( sosire)

Baia Mare Half Marathon este organizat de Rotary Club Baia Mare impreuna cu Municipiul Baia Mare.