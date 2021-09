Răspunsul genial al unui bătrân de 90 de ani:

” – Și ce crezi că o să fie cu coronavirsul?

– O să fie mai greu ca pe-atunci când era războiul, foametea, tifosul… Că acuma toți ne-am învățat cu binele și-am uitat, sau unii chiar nici n-o simțit ce-i greul pe lumea asta. De trecut, o să trecem peste. Nu toți, că suntem slabi de fire, slabi în credință, slabi în toate.

Numai tari în gură am rămas.

O să fie greu, mă băiete.

Și nu mă tem pentru mine, că am 90 de ani, da’ mi-e milă de voi, de ăștia tineri, că-i păcat de tinerețile voastre.

Nici căliți nu sunteți, nici nu știți ce-i greul și nici credință nu aveți ca să sperați la mai bine.

Și peste toate astea, dacă vine vremea să aveți grijă unii de alții, mă tem că mai degrabă vă mâncați decât să vă ajutați.”