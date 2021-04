Restaurantele ar putea rămâne deschise, indiferent de rata de incidență din localitatea în care se află, dacă tot personalul este vaccinat. Anunţul aparţine premierului Florin Cîţu.

„Trebuie să vedem partea asta de după pandemie și am avut discuții cu restaurantele, pentru că au fost lovite cel mai mult în perioada asta de pandemie, din păcate. Pentru restaurante am propus și discutăm – nu este o decizie luată, dar discutăm – ca dacă își vaccinează tot personalul, și hotelierii și așa mai departe, să fie deschiși tot timpul, să nu mai fie legați de rata de incidență. Deci, poate să fie deschis, poate cu 50 la sută din capacitate, dar să nu mai fie legați de rata de incidență – crește, scade rata de incidență, să-i închidem. Să nu mai fie (închis), dacă are tot personalul în acea unitate vaccinat”, a declarat Florin Cîțu la Digi24.

Cât despre întoarcerea la normalitate, premierul a ţinut să precizeze că acest lucru este posibil, dacă românii se vor vaccina.

„Dacă românii vor să revină la normalitate, avem dozele, putem să avem 50 la sută dintre persoane vaccinate la sfârșitul lunii mai. Trebuie doar să ne vaccinăm. Obiectivul meu eu mi l-am atins: am făcut rost de doze, avem centre de vaccinare, avem tot ce trebuie. Doar să ne vaccinăm. E un obiectiv în care iau o cifră pesimistă, dar noi avem mai multe doze. Am zis OK, 5 milioane la sfârșitul lunii mai”, a explicat șeful executivului.

„Dacă vrem să mergem la concerte, trebuie să ne vaccinăm, dacă vrem să mergem la mare, trebuie să ne vaccinăm. Dacă vrem să mergem prin România, trebuie să ne vaccinăm. Dacă vrem să plecăm din România, trebuie să ne vaccinăm. Dacă vrem să avem restaurantele deschise, trebuie să ne vaccinăm. Teatrele, dacă vrem să fie deschise, trebuie să ne vaccinăm. Cinematografele – trebuie să ne vaccinăm. Toarte aceste lucruri depind de noi. Dacă vrem să revenim la normalitate, să fie economia deschisă, să nu mai purtăm mască, trebuie să ne vaccinăm”, a insistat Florin Cîţu.