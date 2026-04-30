CS Minaur Baia Mare se pregătește de unul dintre cele mai importante momente ale sezonului, odată cu găzduirea turneului Final 4 al Cupa României la handbal feminin, programat în 9–10 mai 2026, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din Baia Mare. Evenimentul aduce la start patru dintre cele mai puternice echipe ale momentului: Minaur Baia Mare, Gloria Bistrița, SCM Râmnicu Vâlcea și SCM Universitatea Craiova. Pe lângă trofeu, miza competiției este și calificarea în cupele europene, în funcție de rezultatele din Final 4 și din campionat.

Înaintea turneului decisiv, Liga Florilor MOL intră într-o scurtă pauză, timp în care se dispută mai multe meciuri restante, cu potențial de a clarifica ierarhiile finale. Printre acestea se numără confruntările CSM București-CSM Galați, Rapid București-Corona Brașov și SCM Râmnicu Vâlcea-Gloria Bistrița.

Programul Final 4-ului este deja stabilit. Pe 9 mai vor avea loc semifinalele, cu duelurile SCM Râmnicu Vâlcea-Minaur Baia Mare și SCM Universitatea Craiova-Gloria Bistrița. Ziua de 10 mai va fi rezervată finalei mici și finalei mari, care va decide câștigătoarea Cupei României. Pentru Minaur, turneul are o miză dublă: șansa de a cuceri un trofeu important și posibilitatea de a obține calificarea în competițiile europene, în funcție de desfășurarea rezultatelor din Final 4 și din Liga Florilor. Toate cele patru echipe au parcurs drumul către turneul final prin meciuri intense. Minaur a început competiția din turul al doilea, trecând de CSM Târgu Jiu și CSM Galați, în timp ce SCM Râmnicu Vâlcea și Gloria Bistrița au obținut victorii importante împotriva unor adversari puternici din campionat.

Final 4-ul din Baia Mare continuă tradiția unei competiții cu istoric bogat, prima ediție a Cupei României fiind disputată în sezonul 1977–1978. De-a lungul timpului, trofeul a fost câștigat de echipe precum Oltchim Râmnicu Vâlcea și CSM București, însă și cluburile din Baia Mare au scris istorie, cu trei trofee adjudecate de HCM Baia Mare în anii 2013, 2014 și 2015.

Sala „Lascăr Pană” se pregătește astfel pentru un weekend handbalistic de top, în care publicul băimărean va fi martorul unor dueluri de înalt nivel, cu jucătoare de top internațional și cu o miză care depășește simplul trofeu național.

Surse: csminaur.ro