La etapa din Budapesta a circuitului mondial organizat de MONSTER , adevăratul „monstru” a fost pustiul de 13 ani Patric Ilut de 13 ani, din Baia Mare !

The Flying Boy a participat weekendul acesta la concursul Budapest Skate Open 2022, etapa din circuitul internațional MONSTER, concurs adresat elitei skateboardingului.

Deși exista categoria de vârsta sub 18 ani, in cadrul competiției, Patric a ales sa se întreacă cu cei mai tari adulți , la categoria PRO! Aici nu numai ca a făcut față atleților de top, dar s-a si calificat primul in finala, având cel mai bun punctaj din concurs! In cadrul run-urilor de finala, Patric a realizat al 2-lea punctaj, reușind sa ocupe locul 2 la categoria PR. Patric a fost cel mai tânăr concurent din concurs, iar faptul ca a participat la clasa regina a competiției, la PRO, i-a atras o sumedenie de suporteri si toata admirația concurenților si a spectatorilor.

Patric declara: „Cea mai faina atmosfera , cel mai fain public !! Felicitări organizatorilor si concurenților! A fost un superconcurs si mă bucur extrem ca am reușit sa iau locul 2 la categoria PRO. Sunt foarte happy si pentru premiul in bani in suma de 120.000 de forinți ( 300 de euro) , si pentru ca am concurat la acest nivel contra raderilor pe care ii admir de mult timp.”

Următorul pas pentru Patric este acasă la Baia Mare, unde in premiera pentru Romania, se v-a desfășura concursul Maramures Rookie Tour, etapa din circuitul mondial World Rookie Tour!

Radu Țolaș