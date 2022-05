„Hope and Homes for Children România” și „Maramureș Bike” și-au dat mâna din nou și organizează pentru toți iubitorii de biciclete un eveniment prin care se dorește deschiderea sezonului și a evenimentelor de profil, dar și sărbătorirea unei zile atât de speciale – 1 iunie – Ziua Internațională a copilului. Un prilej în plus pentru ca părinții să petreacă mai mult timp împreună cu copiii lor și să le ofere dragostea și afecțiunea de care aceștia au nevoie.

În cadrul evenimentului, cei prezenți vor participa la o paradă pe biciclete, în municipiului Baia Mare, pe un traseu bine stabilit, în intervalul orar 16:00 – 17:00. Iată traseul:

Plecare: Statuia Ostașului Român – Str. Victoriei – Str. Independenței – Traversare pod RFN – Bd. Republicii – Bd. Bucuresti – Str. 22 Decembrie – Str. Cloșca – Str. Crișan – Piața Păcii – Piața Millennium – Str. Podul Viilor – Sosire: Statuia Ostașului Român.

După parada bicicliștilor, în intervalul orar 17:00 – 19:30 vor fi organizate în zona Statuii Ostașului Român concursuri de biciclete pentru copii, pe categorii de vârsta:

– sub 5 ani

– 6 – 9 ani

– 10 – 14 ani

Concursurile vor fi organizate și susținute de firme cunoscute în rândul practicanților de ciclism din Baia Mare. În plus, vor fi și concursuri surpriză pentru toate vârstele.

Măsurile de siguranță în timpul desfășurării evenimentului vor fi asigurate de către echipaje ale Poliției Locale, Poliției Rutiere, Jandarmeriei și Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.

„Maramureș Bike” recomandă tuturor participanților la paradă purtarea căștii de protecție.

Nu uitați, pe 1 iunie ne vedem cu toții, pe biciclete, în parcul din fața Statuii Ostașului Român!