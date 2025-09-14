Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, ”Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.

”Pe 28 Septembrie, eara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă.

Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”, scrie fostul preşedinte pe Facebook.

El afirmă că peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română.

”Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei”, explică fostul preşedinte..

Traian Băsescu conchide că participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene vor determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la fontiera de răsărit a României.

Ulterior, în replică la un comentariu în care afirmaţiile sale erau calificate drept ”poveşti de adormit nepoţii”, Băsescu a scris: „Poate dumneavoastră nu ştiţi cum se poartă ruşii cu vecinii. Să ştiţi că în principiu îi cam invadează. Iar dacă nu credeţi, vedeţi Georgia, vedeţi Cecenia sau poate vă uitaţi la televizor şi vedeţi ce bună vecinătate au cu Ucraina”.