Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” marchează 67 de ani de activitate artistică printr-un concert aniversar de amploare, sub genericul „Maramureșul în sărbătoare”. Evenimentul va avea loc în 22 februarie 2026, de la ora 16:00, la Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare.

De aproape șapte decenii, ansamblul duce mai departe povestea neamului românesc prin cântec, joc și tradiții autentice. Generații de artiști au urcat pe scenă cu respect pentru valorile moștenite, promovând cu mândrie zestrea culturală a Maramureșului, Transilvaniei și a întregii Românii.

Alături de gazde va evolua Ansamblul „Timișul” al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, sub conducerea unei echipe artistice de prestigiu, iar publicul se va bucura de prezența unor invitați speciali îndrăgiți, printre care Marius Ciprian Pop, Andreea Voica și Dumitru Teleagă.

Pe scenă vor urca numeroși soliști ai Ansamblului „Transilvania”, grupuri folclorice, tineri laureați ai festivalurilor de profil, dar și invitați care reprezintă noua generație de păstrători ai tradiției. Spectacolul va fi întregit de Orchestra și Corpul de Balet ale ansamblului, sub bagheta dirijorului Eduard Albina, cu o echipă artistică ce poartă semnătura unor coregrafi și coordonatori de marcă.

Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, dar și la sediul Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, pe Bd. Traian nr. 8, Baia Mare.

Prețuri: 70 lei (tribună) și 80 lei (teren).

Publicul este invitat să ia parte la o adevărată sărbătoare a folclorului românesc, un eveniment care celebrează tradiția, talentul și continuitatea culturală.