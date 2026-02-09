Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Oradea, au documentat activitatea infracțională a 5 persoane (trei bărbați și două femei) cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori și trafic de persoane.

Video- https://youtu.be/znuHkuzlw34

Din probele administrate în cauză a rezultat că, în luna octombrie 2025, trei dintre persoanele cercetate ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de beneficii materiale din exploatarea sexuală a două persoane vătămate, dintre care una minoră, de 16 ani.

Victimele ar fi fost transportate și adăpostite în diverse locații din municipiile Oradea, Arad, Cluj – Napoca și Onești, unde ar fi fost obligate la practicarea prostituției, în folosul patrimonial al persoanelor cercetate.

La finele lunii octombrie 2025, membrii grupării de criminalitate organizată ar fi părăsit teritoriul României și s-ar fi deplasat în Germania, împreună cu persoana vătămată majoră, victima minoră (16 ani) fiind preluată și adăpostită, în municipiul Marghita, de către alte două persoane cercetate, care ar fi continuat exploatarea acesteia, prin obligarea la practicarea prostituției.

La data de 5 februarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea celor 5 persoane, pentru 24 de ore.

La data de 6 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a patru dintre persoanele cercetate și măsura arestului la domiciliu față de o persoană (femeie).

Cu privire la ultima încheiere, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea au formulat contestație.