Vineri, 15 august, casieriile VITAL S.A. din toate localitățile în care operăm: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Tăuții Măgherăuș, Seini, Cavnic, Ulmeni și Șomcuta Mare, vor fi închise. De asemenea, și activitatea celorlalte departamente funcționale ale societății va fi întreruptă în această zi.

Societatea VITAL S.A. va avea echipe pregătite în cazul în care apar intervenții la rețelele de alimentare cu apă potabilă sau la rețelele de canalizare. Permanența va fi asigurată de Dispeceratul societății, care va funcționa 24 de ore din 24.

În cazul în care apar situații deosebite, utilizatorii pot suna la numerele de telefon 0262.215150, *1, *2, 0362.401052, 0372.752661 și 0262.212550.