În perioada 13-22 august, în organizarea Parohiei romano-catolice Sfânta Treime Baia Mare, au loc Zilele Sfântul Ștefan. Vor fi evenimente culturale și religioase, toate fiind un omagiu adus trecutului orașului al cărui protector a fost Sfântul Ștefan I al Ungariei.

În cadrul acestor manifestări, duminică, 17 august, încpând cu ora 18:00, în Țitirim va avea loc sfânta liturghie în cinstea Sfântului Ștefan, celebrată de cu Hársfalvi Ottó, paroh din Livada, cu participarea Corului bărbătesc Sfântul Efrém. Sfânta liturghie va fi transmisă în direct la Maria Tv.