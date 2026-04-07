De sărbătoarea „Învierea Domnului”, Preasfinția Sa Vasile Bizău va celebra după următorul program:
Joia Mare, 9 Aprilie a.c., Parohia „Sfânta Maria”, Baia Mare
Ora 10:00 – Vecernia unită cu Sf. Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și Oficiul Spălării picioarelor
Ora 18:00 – Denia celor 12 Evanghelii ale Patimilor
Vinerea Mare, 10 Aprilie a.c., Parohia „Sfânta Maria” Baia Mare
Ora 18:00 – Denia Prohodului Domnului
Sâmbăta Mare, 11 Aprilie a.c., Parohia „Sfânta Maria” Baia Mare
Ora 08:00 – Vecernia unită cu Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
Ora 23:45 – Utrenia Învierii Domnului
Duminică, 12 Aprilie a.c., Învierea Domnului – Sfintele Paști – Parohia „Sfânta Maria” Baia Mare
Ora 09:00 – Sfânta Liturghie Arhierească
Luni, 13 Aprilie a.c., A Doua Zi de Paști – Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Satu Mare
Ora 10:30 – Sfânta Liturghie Arhierească
