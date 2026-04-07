Pe 7 aprilie 2026, în Săptămâna Mare, o veste zguduie fotbalul. A murit Mircea Lucescu. La 80 de ani și 8 luni. Cine a fost personalitatea care a marcat istoria fotbalului românesc și mondial, ca jucător și antrenor? Pentru cei tineri, rândurile de mai jos, în toată limitarea lor stângace, devin un scurtcircuit obligatoriu. Pentru că nu e vorba doar despre fotbal și doar despre sport. Ci despre viața celor puternici și învingători, de la începutul lumii, până la sfârșitul ei, așa cum o știm.

Pentru noi, ceilalți, toate clepsidrele lumii fotbalului care ne-a clădit copilăria și tinerețea s-au modificat acum pentru totdeauna. Iar rostul lor ne răstoarnă viața și dincolo de fotbal, de la prezent spre singurul capăt pe care îl cunoaștem deocamdată. Din sensul firesc, nisipul se întoarce ca să construiască în fundal forma amintirii. Către ea vom întoarce mereu, de azi înainte, că să ne regăsim în felul în care, la rândul nostru, ne știam puternici și învingători.

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu s-au agravat în ultimele luni. A fost salvat de intervenția staff-ului medical al naționalei după un episod petrecut chiar în cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia pe 29 martie, apoi transportat la Spitalul Universitar de Urgență București. Aici i s-a montat un defibrilator, apoi un stent, pe lângă cele din trecut. A suferit un infarct miocardic acut tocmai când i se pregătea externarea.