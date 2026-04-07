La data de 6 aprilie a.c., în intervalul orar 09.00-13.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Vadu Izei împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Maramureș au desfășurat o acțiune pe raza localității, având ca scop reducerea riscului rutier prin depistarea defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor.

În cadrul acțiunii, au fost controlate 16 autovehicule, iar penntru nerespectarea prevederilor legale au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 4.000 de lei.

De asemenea, cinci autovehicule care nu prezentau siguranță pe drumurile publice au fost oprite din a circula, fiind reținute certificatele de înmatriculare până la remedierea neregulilor constatate.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea creșterii siguranței rutiere și prevenirii evenimentelor nedorite în trafic.