Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Maramureș desfășoară activități pentru găsirea unui tânăr de 20 de ani din localitatea Strămbu-Băiuț, ce a plecat la data de 5 octombrie a.c. din localitatea Ciocotiș și nu a mai revenit.

PINTEA CLAUDIU TIBERIU – 20 de ani, înălțime 165 cm, constituție atletică, păr blond, fața ovală și culoarea ochilor căprui

Persoanele care dețin informații care pot duce la găsirea bărbatului sunt rugate să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.