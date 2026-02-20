Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în prima săptămână a Postului Mare, programul liturgic la Catedrala Episcopala Sfanta Treime Baia Mare este următorul:

✝️ Luni, 23 februarie (zi aliturgică)

7:00 | Slujba Utreniei și Ceasurile;

17:00 | Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul

✝️ Marți, 24 februarie (zi aliturgică)

7:00 | Slujba Utreniei și Ceasurile

17:00 | Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin

✝️ Miercuri, 25 februarie

7:00 | Slujba Utreniei și Ceasurile

16:00 | Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul urmată de Sfânta Liturghie a Darurilor înaintesfințite, săvârșite de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul

✝️ Joi, 26 februarie

7:00 | Slujba Utreniei și Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos

16:00 | Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul urmată de Sfânta Liturghie a Darurilor înaintesfințite, săvârșite de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin

✝️ Vineri, 27 februarie

7:00 | Slujba Utreniei și Ceasurile;

17:00 | Sfânta Liturghie a Darurilor înaintesfințite

21:00 | Miezonoptica

✝️ Sâmbătă, 28 februarie

7:00 | Slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Pomenirea celor adormiți

17:00 | Slujba Vecerniei Mari unită cu Litia

✝️ Duminică, 1 martie (a Ortodoxiei)

8:00 | Slujba Utreniei

9:30 | Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare săvârșită de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul

12:00 | Procesiunea cu Sfintele Icoane în jurul Sfintei Catedrale

17:00 | Slujba Vecerniei și Pavecernița Mică

„Atât în prima săptămână cât și pe întreaga perioadă a Postului Mare, părinții slujitori ai Sfintei Catedrale vor mărturisi și vor împărtăși credincioșii în fiecare dimineață începând cu ora 7:00”, menționează Protos. Serafim Bilț, eclesiarhul Catedralei Episcopale.