Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în prima săptămână a Postului Mare, programul liturgic la Catedrala Episcopala Sfanta Treime Baia Mare este următorul:
✝️ Luni, 23 februarie (zi aliturgică)
7:00 | Slujba Utreniei și Ceasurile;
17:00 | Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul
✝️ Marți, 24 februarie (zi aliturgică)
7:00 | Slujba Utreniei și Ceasurile
17:00 | Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin
✝️ Miercuri, 25 februarie
7:00 | Slujba Utreniei și Ceasurile
16:00 | Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul urmată de Sfânta Liturghie a Darurilor înaintesfințite, săvârșite de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul
✝️ Joi, 26 februarie
7:00 | Slujba Utreniei și Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos
16:00 | Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul urmată de Sfânta Liturghie a Darurilor înaintesfințite, săvârșite de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin
✝️ Vineri, 27 februarie
7:00 | Slujba Utreniei și Ceasurile;
17:00 | Sfânta Liturghie a Darurilor înaintesfințite
21:00 | Miezonoptica
✝️ Sâmbătă, 28 februarie
7:00 | Slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Pomenirea celor adormiți
17:00 | Slujba Vecerniei Mari unită cu Litia
✝️ Duminică, 1 martie (a Ortodoxiei)
8:00 | Slujba Utreniei
9:30 | Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare săvârșită de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul
12:00 | Procesiunea cu Sfintele Icoane în jurul Sfintei Catedrale
17:00 | Slujba Vecerniei și Pavecernița Mică
„Atât în prima săptămână cât și pe întreaga perioadă a Postului Mare, părinții slujitori ai Sfintei Catedrale vor mărturisi și vor împărtăși credincioșii în fiecare dimineață începând cu ora 7:00”, menționează Protos. Serafim Bilț, eclesiarhul Catedralei Episcopale.
