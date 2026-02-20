Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează consumatorii că firma YORIJORI FOOD SRL a inițiat retragerea de la comercializare a produsului „KOREAN STREET HONGDAE RED CHILLI TOPOKKI”, din motive de protecție preventivă a consumatorilor.

Detalii produs vizat:

Denumire: KOREAN STREET HONGDAE RED CHILLI TOPOKKI

Variantă: Topokki, aromă dulce-iute

Cod EAN: 8805957023964

Loturi / date de expirare vizate: 13.02.2027 și 10.03.2027

BBD suplimentar vizat (altă rechemare): 15.04.2027

Motivul rechemării

Potrivit companiei, testele interne au indicat niveluri ridicate de bacterii Bacillus cereus. Toxinele produse de această bacterie pot provoca greață, vărsături sau diaree. În aceste condiții, consumul produsului este strict descurajat, întrucât nu poate fi exclus un risc pentru sănătate.

Rechemarea se aplică exclusiv loturilor și datelor de expirare menționate. Alte loturi ale produsului și alte produse comercializate sub marca „KOREAN STREET” nu sunt afectate.





Ce trebuie să facă persoanele care au achiziționat produsul

Consumatorii sunt sfătuiți să nu consume produsul din loturile vizate;Să îl returneze la comerciantul de la care a fost achiziționat.

Pentru informații suplimentare, clienții pot contacta departamentul de relații cu clienții la adresa de e-mail: YORIJORI.FOOD@GMAIL.COM

Reprezentanții companiei își exprimă regretul pentru incident și își cer scuze pentru eventualele inconveniente, subliniind că siguranța și calitatea produselor, precum și transparența față de clienți, reprezintă priorități esențiale.