Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române recomandă ca, înainte de a porni în călătorie, pentru a avea o deplasare în siguranță în acest final de săptămână, când valorile de trafic cresc în special spre zonele turistice, să vă informați cu privire la starea carosabilului pe traseul pe care urmează să-l parcurgeți.

În acest week-end este în vigoare o atenționare meteorologică Cod Galben, valabilă în perioada 20 februarie, ora 12.00 – 22 februarie, ora 10.00, care vizează precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ghețuș, polei, viscol, în sudul Moldovei, Muntenia, Carpații de Curbură, sud-estul Olteniei și Dobrogea.

Pentru siguranța participanților la trafic, conducătorii auto trebuie să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei și a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos.

Reamintim că pentru deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.

Evitați preocupările de natură a vă distrage atenția, rămâneți conectați la ce se întâmplă în trafic pentru a putea anticipa situațiile periculoase!