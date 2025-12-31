Vă prețuim pe fiecare în parte și pe toți la un loc, deopotrivă, pentru tot ceea ce faceți și vă dorim să aveți pace și liniște, binecuvântare și ajutor sfânt de la Dumnezeu în familie și în toată lucrarea ce vă stă înainte!

Să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să-L rugăm ca la Cumpăna dintre Ani să ne dăruiască un An Nou 2026 cu liniște și pace. Să înceteze războaiele de pe pământ și să fie pace între oameni și între popoare ca să putem lucra cu spor mântuirea noastră și să facem voia Lui!