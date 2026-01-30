Cu binecuvântarea și sub președinția Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, sâmbătă, 31 ianuarie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, va avea loc ședința Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, după următorul program:

– de la ora 8:00, Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în prezența Întâistătătorului Eparhiei noastre, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin;

– de la ora 9:30, Slujba Tedeumului;

– de la ora 10:00, Începerea lucrărilor în plen în Sala „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din incinta Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”.

Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale unei eparhii. Funcționarea și structura Adunării Eparhiale sunt reglementate conform articolelor de la 90 la 94 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.

Membrii Adunării eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate; numărul membrilor aleşi ai Adunării Eparhiale este de 30. Preşedintele Adunării Eparhiale este Arhiepiscopul sau Episcopul, după caz.