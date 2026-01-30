Joi, 29 ianuarie, în jurul orei 16:40, polițiștii au intervenit la un accident de circulație. Verificările au relevat că un bărbat de 39 de ani, care conducea o autoutilitară pe DJ186, în Rozavlea, ar fi surprins şi accidentat un pieton de 14 ani. Acesta s-ar fi angajat în traversare, prin loc nepermis şi fără să se asigure.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.