Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» își adaptează programul de vizitare pentru publicul din Baia Mare.

Astfel, în Vinerea Mare, 10 aprilie, muzeul va fi deschis conform programului obișnuit. Sâmbătă, 11 aprilie, vizitatorii sunt așteptați în intervalul orar 10:00-14:00, ultima intrare fiind la ora 13:30. În prima și a doua zi de Paște, duminică, 12 aprilie, și luni, 13 aprilie, instituția va fi închisă.

Reprezentanții muzeului invită publicul să descopere expozițiile permanente și temporare, dar și „lucrarea lunii aprilie”, semnată de artistul maramureșean Constantin Dipșe, expusă în prima sală a expoziției permanente.

Vizitatorii sunt așteptați să se bucure de artă și tradiție într-o atmosferă liniștită, specifică acestei perioade, iar organizatorii transmit urări de sărbători liniștite tuturor celor care vor trece pragul muzeului.