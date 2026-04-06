Credincioșii ortodocși și greco-catolici au intrat în una dintre cele mai importante perioade din calendarul religios, Săptămâna Patimilor, intervalul cuprins între Duminica Floriilor și Sâmbăta Mare. Această perioadă este dedicată rememorării ultimelor zile din viața lui Iisus Hristos, marcate de suferință, sacrificiu și, în final, de biruința asupra morții prin Înviere.



Săptămâna Mare este caracterizată prin post aspru, slujbe speciale și o profundă încărcătură spirituală, credincioșii fiind chemați la rugăciune, introspecție și apropiere de valorile creștine. Un element central al acestei perioade îl reprezintă deniile, slujbe de seară care reconstituie, pas cu pas, momentele Patimilor.

Deniile sunt printre cele mai importante slujbe din tradiția ortodoxă și au loc în fiecare seară din Săptămâna Patimilor. Termenul provine din slavonă și înseamnă „priveghere”, iar specificul acestor slujbe constă în faptul că, deși sunt echivalente utreniei, ele sunt oficiate seara.

Prin lecturi biblice, cântări și rugăciuni, deniile redau principalele momente din ultimele zile ale Mântuitorului, de la trădare și suferință până la răstignire și punerea în mormânt. Participarea la aceste slujbe este considerată esențială pentru pregătirea spirituală înainte de Paște.

Fiecare zi din această săptămână are o încărcătură spirituală aparte, fiind dedicată unor momente simbolice și pilde esențiale pentru credința creștină.

Lunea Mare aduce în prim-plan două simboluri puternice, pe Patriarhul Iosif, vândut de frații săi, văzut ca o prefigurare a lui Hristos trădat, și smochinul neroditor, blestemat pentru lipsa roadelor. Mesajul transmis prin această slujbă este acela că trebuie să ne însoțim credința cu fapte.

Marțea Mare este dedicată pildei celor zece fecioare. Aceasta subliniază importanța vegherii și a pregătirii continue. Cele cinci fecioare înțelepte, care aveau untdelemn în candele, simbolizează credința activă și responsabilă, în timp ce celelalte cinci reflectă nepăsarea și lipsa de pregătire spirituală.

Ce semnifică fiecare zi din Săptămâna Mare

Miercurea Mare aduce în contrast două atitudini, cea de pocăința sinceră a femeii păcătoase, care spală cu lacrimi picioarele Mântuitorului, și trădarea lui Iuda, care îl vinde pentru treizeci de arginți. Este o zi a alegerii între căință și cădere morală.

Joia Mare marchează momente fundamentale din viața lui Hristos, și anume spălarea picioarelor ucenicilor, ca model suprem de smerenie. Cina cea de Taină reprezintă momentul instituirii Sfintei Euharistii și începutul Patimilor prin trădarea lui Iuda. Denia din această seară este una dintre cele mai intense, fiind citite cele 12 Evanghelii ale Patimilor.

Vinerea Mare este ziua în care credincioșii rememorează răstignirea și moartea lui Hristos pe cruce. Este o zi de doliu profund, în care se ține post negru și se participă la Denia Prohodului Domnului, una dintre cele mai emoționante slujbe ale anului.

Sâmbăta Mare este ziua tăcerii și a așteptării. Biserica amintește îngroparea lui Hristos și pogorârea Sa la iad, de unde îi eliberează pe cei drepți. Este momentul de trecere de la durere la speranță, înainte de bucuria Învierii.

Săptămâna Patimilor nu este doar o succesiune de slujbe, ci un parcurs spiritual care îi pregătește pe credincioși pentru Înviere, o perioadă în care fiecare zi aduce o lecție despre credință, sacrificiu, iertare și speranță.