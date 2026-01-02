Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale. În sud-est, temperaturile vor fi uşor mai ridicate. Vremea rece se va menţine până pe 19 ianuarie.

5-12 ianuarie. Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, dar şi uşor mai ridicate în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

12-19 ianuarie. Cu excepţia zonelor montane şi a regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice perioadei. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

12-26 ianuarie. Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

26 ianuarie – 2 februarie. Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.