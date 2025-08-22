Profesorul de religie despre care Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat, în urmă cu două zile, că a fost reținut pentru că ar fi bătut și violat o elevă în vârstă de 14 ani se numește Marius Lucian Chiurtu, este politician cu state vechi într-o comună din Teleorman, fost candidat la primăria din partea PNL și PSD, a fost trimis în judecată, luna trecută, pentru că a refuzat să sufle în fiola polițiștilor de la Rutieră, iar în luna mai a acestui an soția și unul dintre copiii săi obținuseră un ordin de protecție împotriva lui. Este cel de-al treilea profesor de religie acuzat, în ultimul an, pentru agresiunea sexuală a unor eleve minore, dar perioada recentă indică o creștere alarmantă a numărului de bărbați cadre didactice, indiferent de obiectul predat, care au fost implicați în anchete penale similare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti de acum două zile, în perioada ianuarie–mai 2025, Marius Lucian Chiurtu (45 de ani) a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman, perioadă în care ar fi exercitat asupra acesteia acte de violenţă fizică, în două rânduri. „Inculpatul a comis infracţiunea de viol în condiţiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimţământ valabil, dar şi profitând de poziţia sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Reținut de procurori pentru 24 de ore, Chiurtu a fost arestat preventiv, pe 20 august, de Judecătoria Sectorului 6 pentru 30 de zile, până la data de 18 septembrie 2025, numai cu privire la infracţiunea de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată. Inculpatul a contestat decizia, o decizie definitivă urmând a fi luată, zilele următoare, de un complet de judecată de la Tribunalul București.

Din informațiile G4Media.ro, Marius Lucian Chiurtu este consilier local PNL în comuna Lița, din județul Teleorman, localitate în care este profesor. Pe contul de Facebook el a scris că ”A studiat Teologie pastorală la Universitatea Valahia Târgoviște”. În 2024, a candidat pentru postul de primar din partea liberalilor, iar în 2020 din partea PSD. De fiecare data, fără succes. Între 2012 și 2020 a fost viceprimar al acestei localități. ”Sincer, în ultimii doi-trei ani era schimbat, tot timpul la păcănele, avea credite neachitate și tot primea somații de plată”, a declarat primarul Marian Nonea pentru G4Media.ro.

Pe 16 mai 2025, Judecătoria Turnu Măgurele a admis o cerere a soției și unuia dintre copiii lui Chiurtu și a dispus ca, timp de două luni, acesta să nu se apropie la o distanță mai mica de 50 de metri de ele, precum și de locul de muncă al femeii, profesoară la trei școli din județul Teleorman. Decizia a rămas definitivă.

Documentul, consultat de G4Media.ro, arată că Marius Lucian Chiurtu ”a manifestat un comportament agresiv concretizat în adresarea de amenințări care prin conținut au fost de natură a produce stare de temere (…) pentru viața și integritatea corporală, împrejurare ce justifică îngrădirea drepturilor unei persoane prin voința autorităților, în condițiile în care pârâtul împotriva soției respectiv fiicei exercită acte de agresiune verbală.”

Două luni mai târziu, pe 25 iulie 2025, același Chiurtu a fost trimis în judecată pentru ”refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive”, infracțiune care se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dosarul se află în faza de Cameră Preliminară la Judecătoria Turnu Măgurele.

Chiurtu este cel de-al treilea cadru didactic care predă religia într-o școală și a fost inculpat, în ultimul an, pentru agresarea sexuală a unor eleve minore.