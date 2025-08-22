Am primit sute de mesaje de la oameni care mă întrebau dacă sunt țepe sau nu, că prietenii lor fac o “grămadă” de bani și le-au propus și lor să intre în aplicația revoluționară de investiții. Am încercat să mă infiltrez și o să vă explic exact cum funcționează, e trist că majoritatea știu oarecum că e țeapă, dar își bagă prietenii în abator pe principiul “lasă, atâta timp cât se fac bani, nu contează că într-o zi se închide”. Pe bune???

1. Aceste platforme nu sunt autorizate de nimeni, nu au informații fiscale, iar pe site afișează sus, să sară în ochi, un certificat făcut în photoshop cum că sunt autorizați de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) din SUA și e amuzant, dar ăia NU se ocupă cu autorizarea și reglementarea platformelor de investiții. Dar sună credibil pentru plebi. Autorizarea în SUA o face SEC și FINRA, iar în Europa, fiecare țară prin autoritatea competentă, în România – ASF, iar orice platforma reglementată (adică se supune unor legi și o parte din fondurile investitorilor sunt protejate) are datele la vedere și poate fi verificată.

2. Datele, prețurile, graficele și tot ce vedeți acolo NU au legătură cu realitatea. Adică prețurile alea cresc sau scad când vor băieții din buton, sistemul nu e legat la piețele globale. Adică voi când primiți “semnale” de cumpăra/vinde la ore fixe, ei dintr-un click setează ca în X timp prețul să crească sau să scadă. Iar voi sunteți mari traderi…

3. Ai sume minime de depunere și te lasă să retragi bani. Schema e foarte simplă, așa îți câștigă încrederea. Tu depui să zicem 500$ și într-o lună vezi că ai făcut 2000$. Majoritatea îi reinvestesc, să facă mai mult, ce naiba, iar cei care retrag banii, după sunt “combinaț” cu oferte de nerefuzat. Adică tu scoți 2000$, dar pentru că ești un “client premium” primești bonus dacă depui 5000$. Efectiv le dai banii înapoi și te fac să le mai dai ceva în plus. Și majoritatea pun botul la vrăjeala asta.

4. Date personale – Asta mi se pare cea mai periculoasă chestie. Ca să retragi banii te pun să le dai poză cu buletinul și selfie cu tine și buletinul. E metoda clasică de KYC pe care o fac toate instituțiile financiare reglementate. Deci tu, plebule, efectiv le dai unor hoți tot ce au nevoie ca să facă cu identitatea ta orice, dar orice, inclusiv deschis conturi la bănci sau luat credite de la ifnuri. Adică îți clonează identitatea, că acel selfie e decisiv în orice KYC. Mai pe înțelesul vostru, dacă cineva are un selfie cu tine și buletinul, scamerii pot face conturi pe exchange-uri crypto legale si pot spala/retrage bani in numele tau, iar dupa platforma raporteaza la autoritati si te trezesti ca ai de platit taxe ca ai retras crypto de sute de mii/milioane de dolari. Intelegeti pericolul la care va expuneti? Ca nu aveti cum dovedi ca nu sunteti voi in selfie-ul ala si ca nu voi ati retras banii.

5. De unde vin “profiturile” – De la alții la fel ca tine. Schema clasică ponzi, iar dacă le aduci clienți mai primești și bonusuri. Adică ești efectiv complice la înșelătorie. Și îți bagi singur prietenii și rudele în rahat.

6. Metoda de reclamă – e cea mai perfectă. Totul e cu circuit închis, intri doar pe bază de invitație și te face să simți că pierzi momentul, că toți care s-au băgat fac bani și tu nu. Și vrei și tu să te bagi în gașca lor. Și după, clasic, clipuri pe toctoace cu mașini scumpe, vacanțe, chestii de astea de pescuit guvizii care cred că se pot îmbogăți peste noapte.

Da, unii fac bani, ăia care se opresc după ce scot prima oară banii și disperații ăia care se chinuie să te convingă să te bage și pe tine, dar ăștia totuși mai puțin, că sunt foarte limitați și sunt sigur că și bonusurile alea le “investesc” să facă și mai mult.

Totul se va opri când țeparii vor închide taraba, iar acel moment se va întâmpla atunci când după calculele lor oamenii nu vor mai băga bani. Și atunci lansează o “nouă platformă mai bună și cu câștiguri mai mari”. Pentru că sunt aceiași oameni în spatele lor și fraieri fără număr. Și căutați pe internet, sunt zeci de alte platforme identice care au închis taraba și oamenii au rămas cu țeapa luată.