OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil și Socar au majorat considerabil prețurile la prima oră a acestei nopți, motorina standard sărind de 9 lei/l, iar benzina de 8,7 lei/l în unele stații. Benzinăriile OMV Petrom au devenit unele dintre cele mai scumpe deși în urmă cu doar 12 ore erau cele mai ieftine, relevă datele analizate de Profit.ro.

Liderul pieței, OMV Petrom, a aplicat o nouă majorare, de 35 de bani la benzină și 25 de bani la motorină, după ce în ziua de joi operase deja alte scumpiri de 20 de bani/l pentru ambele tipuri de carburant, atât în rețeaua Petrom, cât și în cea OMV.

În acest context, în doar 12 ore, benzina a urcat de la 8,07 la 8,62 lei/l în stațiile Petrom și de la 8,18 la 8,73 lei/l în cele OMV.

Dacă joi dimineață stațiile Petrom aveau cel mai mic preț la benzină, de 8,07 lei/l, situația s-a inversat rapid. În prezent, cea mai scumpă benzină din stațiile din capitală se găsește în rețeaua OMV, la 8,72 lei/l, cu 11 bani peste locul 2, Petrom, unde prețul este de 8,62 lei/l.

Și motorina a crescut accelerat: de la 8,33 la 8,78 lei/l în stațiile Petrom și de la 8,42 la 8,87 lei/l în cele OMV, notează sursa citată.

Lukoil a aplicat, la rândul său, scumpiri importante: 35 de bani la motorină și 27 de bani la benzină, ajungând la 9,07 lei/l pentru diesel și 8,45 lei/l pentru benzină.

În cazul Rompetrol, motorina a fost majorată cu 10 bani, până la 9,07 lei/l, iar benzina cu 5 bani, până la 8,48 lei/l. Socar a crescut doar prețul benzinei, cu 15 bani, aceasta ajungând la 8,34 lei/l.