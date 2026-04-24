Sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 17.00, Sala Polivalentă din Craiova va fi gazda partidei dintre SCMU din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc restanță din Liga Florilor MOL.

Oficialii jocului de la Craiova. Arbitri: Adrian Manafu (București) – Dan Pavel (Buzău). Observator FRH: Valentin Ursu (Tulcea).

Minaur mai are de jucat trei partide în campionat și ar putea prinde locul cinci doar dacă ar bate tot și dacă Slatina ar pierde tot. Minaur mai are de jucat la Craiova și la Rapid, plus meciul de acasă cu Dunărea. Slatina are acasă cu Vâlcea și la Brăila. Sunt destule calcule de făcut pentru Europa, însă majoritatea nu se referă și la echipa noastră, astfel că meciurile din Final4-ul Cupei de la Baia Mare sunt decisive pentru echipa noastră.

Lotul echipei SCM Universitatea Craiova (19)

Restanțe

SCMU Craiova – Minaur (sâmbătă, 25 aprilie)

Rapid București – Corona Brașov (sâmbătă, 2 mai)

CSM București – CSM Galați (sâmbătă, 2 mai)

SCM Râmnicu Vâlcea – Gloria Bistrița (duminică, 3 mai)

Clasament

Gloria Bistrița – 36p (605-457) – 19

CSM București – 35p (611-505) – 19

Corona Brașov – 29p (581-501) – 19

SCM Rm. Vâlcea – 25p (615-506) – 19

CSM Slatina – 24p (572-556) – 20

Dunărea Brăila – 21p (592-538) – 20

Minaur Baia Mare – 19p (519-538) – 19

Rapid București – 18p (551-527) – 19

CSM Târgu Jiu – 10p (484-596) – 20

SCMU Craiova – 9p (489-562) – 19

CS HC Zalău – 5p (473-595) – 20

CSM Galați – 1p (423-634) – 19

Etapa 21. Sâmbătă, 16 mai: Slatina – Râmnicu Vâlcea; Minaur – Dunărea; Târgu Jiu – Rapid; Zalău – CSM București; Galați – Craiova; Corona – Bistrița

Etapa 22. Sâmbătă, 23 mai: Râmnicu Vâlcea – Corona; Bistrița – Galați; Craiova – Zalău; CSM București – Târgu Jiu; Rapid – Minaur; Dunărea – Slatina.