În spațiul online circulă un clip manipulat / generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care sugerează în mod fals un incident între un preot și un jandarm în interiorul unei biserici.

Precizăm că imaginile nu surprind un eveniment real și nu corespund niciunei intervenții desfășurate de structurile noastre.

Vă rugăm nu distribuiți acest material și verificați informațiile exclusiv din surse oficiale.