Centrul Social Multifuncțional „Rivulus Pueris” din Baia Mare a fost, în data de 21 ianuarie 2026, locul în care istoria, emoția și educația s-au unit sub semnul proiectului educațional „Hai să dăm mână cu mână!”, dedicat aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Evenimentul a reunit preșcolari, elevi, cadre didactice și invitați din mai multe instituții de învățământ din Baia Mare și Tăuții-Măgherăuș, într-o manifestare artistică menită să apropie copiii de valorile identității naționale și de semnificația actului istoric de la 24 ianuarie 1859.

Programul artistic a oferit publicului momente de mare sensibilitate: poezii patriotice, momente coregrafice și interpretări muzicale, toate îmbinând inocența copiilor cu talentul și dăruirea tinerilor artiști. Un moment de profundă încărcătură emoțională, l-a constituit Hora Unirii, în care participanții s-au prins mână de mână, demonstrând prin gest și emoție, că unitatea rămâne un ideal viu, transmis din generație în generație.

Manifestarea a fost rodul unui amplu parteneriat educational. Evenimentul a fost coordonat de cadre didactice dedicate, pentru care educația înseamnă mai mult decât transmiterea de informații – înseamnă formarea caracterelor și cultivarea respectului față de istoria și identitatea națională. La final, participanții au fost răsplătiți cu diplome și aplauze, iar zâmbetele copiilor au confirmat succesul activității.