Organizația Tinerilor Moroșeni anunță organizarea primei ediții a Pelerinajului Tinerilor, un eveniment spiritual ce se va desfășura în perioada 13-14 august 2025, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Traseul va porni de la Mănăstirea Rohia și se va încheia la Mănăstirea Nicula, urmând tradiția de odinioară a străbunilor.

La acest demers se alătură și Liga Tinerilor Creștini Ortodocși din Dej și Organizația Tinerilor Bistrițeni, care vor intra în pelerinaj în dimineața zilei de 14 august.

Programul pelerinajului:

13 august – Plecare la ora 8:00 din fața Mănăstirii Rohia. Traseul durează aproximativ 9 ore, iar înnoptarea se va face la Dej, la Centrul „Sfânta Ana” (participanții trebuie să aibă sac de dormit sau saltea gonflabilă).

14 august – Plecare la ora 7:00 din Dej spre Mănăstirea Nicula, împreună cu tinerii din municipiu și împrejurimi, în procesiune cu icoana Adormirii Maicii Domnului. Traseul are o durată de aproximativ 5 ore.

Participanții vor merge pe drumuri de sat, pentru a evita traficul de pe șoseaua europeană și pentru a păstra atmosfera de rugăciune și liniște. Pe parcurs, oricine se poate alătura grupului.

Pelerinajul răspunde invitației Mănăstirii Nicula, care își serbează hramul „Adormirea Maicii Domnului”, și a părintelui Iustin. Evenimentul face parte din tradiționalul pelerinaj național care adună anual peste 100.000 de credincioși veniți să se închine la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Organizatorii îi îndeamnă pe toți tinerii și credincioșii doritori să participe la acest act de credință și nevoință, pregătind sufletul pentru marele praznic al Născătoarei de Dumnezeu.

Înscrieri și informații:

📞 0766 735 013 – Ionuț