Nu mai e cazul să ne supărăm, oameni buni. E clar: avem un tăntălău cu diplomă la cârma țării. Atât poate, atât dă. Singura strategie de supraviețuire pentru următorii 5 ani? Haz de necaz. Dacă tot am ajuns aici, măcar să ne amuzăm.

Cum, măi oameni buni, să nu te duci tu la Broșteni, la Neagra, la Lungulețu sau în alte locuri unde românii tăi suferă, dar să mergi la Festivalul Lupilor din Republica Moldova?! Și după ce că faci asta, o mai și postezi, cu mândrie, ca pe un succes de țară?! Asta nu e gafă, nu e prostie, e deja stil personal de lucru: turism politic cu poze pentru acasă.

Zău că ăsta mic atât poate. Ăsta e nivelul lui. Chiar nu face sens să ne mai necăjim cu el. Îl luăm așa cum e, îl privim ca pe o caricatură în funcție publică, ne amuzăm de fiecare ieșire și bifăm zilele în calendar până trec cei 5 ani. O să ajungem să ne fie dor de dulapul Iohannis. De Petrov, nici nu mai zic!

Știu, unii încă îl aplaudă. Le este greu să recunoască greșeala de a-l fi votat. Alții se consolează spunând că nu au avut alternativă. Dar măcar, între patru pereți, admiteți: o asemenea caricatură nu vă reprezintă! Nu trebuie să o spuneți public, cum o fac eu. Dar nu mai hrăniți iluzia că avem lider. Avem doar un festival permanent al ridicolului.

Poanta finală:

Până la urmă, poate că nu e rău. Lupii trec, dar circul rămâne.