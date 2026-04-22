Prima de stabilitate pentru tineri este noua măsură prin care statul încearcă să reducă șomajul în rândul tinerilor, oferind bani lunar pentru cei care se angajează pentru prima dată, potrivit ANOFM.

Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, o Ordonanță de urgență care modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare, scrie Ministerul Muncii.

Noile măsuri vin ca răspuns la problemele actuale ale pieței muncii: șomajul de lungă durată, dificultatea integrării tinerilor NEET, lipsa forței de muncă în anumite zone și nevoia de sprijin pentru persoanele vulnerabile.

Una dintre cele mai importante prevederi este introducerea primei de stabilitate pentru tineri, o formă de sprijin financiar destinată celor care se angajează pentru prima dată.

Prima de stabilitate se adresează tinerilor NEET, adică persoanelor cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la cursuri de formare profesională.

Pentru a beneficia de acest sprijin, tinerii trebuie să fie înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, să se angajeze pentru prima dată, să aibă contract de muncă pe perioadă nedeterminată și să să lucreze cu normă întreagă.

Sprijinul financiar este acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe o perioadă de 24 de luni, este neimpozabil și se acordă astfel: 1.000 de lei lunar în primul an, 1.250 de lei lunar în al doilea an. În total, tinerii pot primi până la 27.000 de lei.

Suma este acordată proporțional cu timpul lucrat și include perioadele de concediu de odihnă. Nu este supusă impozitării și nu implică plata contribuțiilor sociale.