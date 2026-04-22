Credincioșii din Sighetu Marmației sunt invitați să participe joi, 23 aprilie, la sărbătoarea hramului Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, unul dintre cele mai importante momente spirituale ale comunității locale.

Programul religios va începe la ora 09:30, cu slujba Utreniei, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în sobor de preoți. De la ora 12:00, participanții sunt invitați la o agapă frățească.

Sărbătoarea este dedicată Sfântul Gheorghe, simbol al credinței și al biruinței, fiind un prilej de rugăciune, comuniune și întărire spirituală pentru toți cei prezenți.

Reprezentanții parohiei transmit un mesaj de invitație deschisă tuturor credincioșilor, îndemnându-i să ia parte la acest eveniment de suflet.