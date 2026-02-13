Județul Maramureș găzduiește preselecțiile județene pentru concursul Filon România, un eveniment dedicat tinerelor pasionate de modelling și frumusețe. Castingul va avea loc duminică, 15 martie 2026, începând cu ora 15:00, în municipiul Baia Mare.

Evenimentul se va desfășura la Baia Mare Value Centre, situat pe Bulevardul Regele Mihai I, nr. 53, și este organizat de Filon de România, în parteneriat cu Kaira Models!

La preselecții pot participa fete cu vârste cuprinse între 14 și 27 de ani, cu o înălțime între 1,65 m și 1,83 m. Castingul este deschis tuturor celor care îndeplinesc criteriile, indiferent de experiența anterioară în modelling.

Pentru participare, este necesară completarea fișei de casting, disponibilă online pe site-ul oficial Filon România.

Evenimentul reprezintă o oportunitate importantă pentru tinerele din Maramureș care își doresc afirmarea în domeniul modei, oferindu-le șansa de a accede pe scene naționale și internaționale.