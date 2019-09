În cadrul celei de-a XLIX-a ediții a ”Festivalului Interjudețean al Cântecului, Dansului și Portului Popular Codrenesc”, primarul din Asuaju de Sus, Vasile Boitor a oferit președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabrel Zetea, titlul de ”Cetățean de Onoare” al comunei. Alături de diploma care certifică acest titlu onorific, șeful administrației județene a primit și o plachetă din partea administrației locale.



”Pentru că alături de noi s-au aflat și în acest an colegi alături de care am colaborat vreme de două decenii, am considerat că este frumos ca, în cadru festiv, să îi recompensăm cu titlul de Cetățean de Onoare al comunei Asuaju de Sus. Mulțumesc Consiliului Local că mi-a aprobat toate proiectele de hotărâre prin care am dorit să răsplătesc oamenii care au făcut atât de multe pentru Asuaj și pentru Țara Codrului, iar primul titlu îl voi conferi președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, în semn de aleasă prețuire și recunoștință pentru contribuția deosebită la promovarea intereselor comunei și a dezvoltării economice și sociale a acesteia”, a arătat primarul Vasile Boitor.

Șeful administrației județene a mulțumit pentru acest titlu onorific care i-a fost acordat de administrația locală din Asuaju de Sus, însă a ținut să menționeze faptul că este singurul titlu de acest fel pe care îl va accepta la nivelul comunităților din județul Maramureș. ”Mai sunt localități din Maramureș care mi-au propus să accept acest titlu de Cetățean de Onoare, însă am refuzat. Am decis să fac o singură excepție, din respect față de primarul Vasile Boitor, pentru că accept un titlu care doar ne obligă să facem și mai multe pentru comunitatea din Asuaju de Sus, iar de acum înainte trebuie să fim și mai aproape de Țara Codrului”, a conchis Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Acest titlu a mai fost oferit în cadru festiv și deputaților de Maramureș, Călin Matei și Sorin Bota. Primarul Vasile Boitor a precizat faptul că diploma de Cetățean de Onoare va mai fi oferită ambasadorului României în Regatul Unit al Marii Britanii, Dan Mihalache, senatorului Liviu Marian Pop și deputatului Gheorghe Șimon. Deoarece ultimii trei nu au putut fi prezenți la cea de-a 49-a ediție a ”Festivalului Interjudețean al Cântecului, Dansului și Portului Popular Codrenesc”, edilul din Asuaju de Sus a precizat că le va înmâna diplomele în cadrul unei ședințe viitoare de Consiliu Local sau într-un alt cadru festiv.