Primăria și Consiliul Local Asuaju de Sus, în colaborare cu instituția Consiliului Județean Maramureș au organizat, în intervalul 7 – 8 septembrie 2019, tradiționalul ”Târg al Cepelor”, în cadrul ”Festivalul Interjudețean al Cântecului, Dansului și Portului Popular Codrenesc”, ediția XLIX.

Programul manifestărilor a debutat încă din seara zilei de sâmbătă când, la ora 20.00, pe scenă a urcat formația Talisman, care a oferit un recital extraordinar tuturor celor prezenți. Cu începere de la ora 23.00, toți cei prezenți au fost invitați să participe la discotecă în aer liber. Acțiunile celei de-a doua zi au început la ora 10.00, cu spectacolul oferit de formații de amatori din județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc la ora 12.00, iar alături de edilul Vasile Boitor s-au aflat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Dragoș Titea, secretarul de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, Cosmin Butuza, deputații de Maramureș, Călin Matei și Sorin Bota, vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, subprefectul de Maramureș, Alexandru Cosma, primarul comunei Recea, Octavian Pavel, primarul din Băița de sub Munte, Aurel Dumuța, primarul comunei Ariniș, Gheorghe Mureșan, Dorin Mitre, primarul din Bicaz, consilierii județeni Liliana Moga și Ioan Buda, dar și fostul consilier județean, Cristian Anghel, Ștefan Mariș, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii ”Liviu Borlan”.

”Anul viitor vom ajunge la a 50-a ediție și sper doar să fim sănătoși, să ne revedem cu la fel de multă bucurie și în număr cel puțin la fel de mare”, a declarat primarul din Asuaju de Sus, Vasile Boitor, care a arătat că timpul nu le-a fost potrivnic și sărbătoarea s-a desfășurat sub cele mai bune auspicii. Totodată, edilul a ținut să menționeze că, alături de comunitatea din Asuaju de Sus s-a aflat și primarul comunei Mireșu Mare, Ioan Mătieș, care a fost însă nevoit să părăsească mai repede manifestarea având de onorat o obligație profesională. ”Fără ajutorul Consiliului Județean nu am fi putut organiza manifestarea la acest nivel și doresc să mulțumesc executivului instituției și tuturor consilierilor județeni pentru faptul că mereu au fost alături de Asuaju de Sus”, a conchis primarul V asile Boitor.

La microfon a fost invitat, apoi, șeful administrației județene, Gabriel Zetea, care i-a mulțumit primarului Vasile Boitor că a dat ocazia Consiliului Județean Maramureș de a fi, și în acest an, partener și coorganizator al ”Târgului Cepelor”, acțiunea fiind cuprinsă în Programul Cultural Prioritar al instituției județene.

”Ne bucurăm să fim alături de administrația locală din Asuaju de Sus, la una dintre cele mai importante manifestări ale Maramureșului. Și cum primarul Vasile Boitor este mult mai vechi decât mine în acest domeniu al administrației, recunosc că am avut multe de învățat de la el. Iar în anul 2016, când am candidat pentru aceste noi mandate, am hotărât că trebuie să facem lucrurile altfel, să avem rezultate mult mai rapide. Tocmai de aceea am hotărât ca,din 2016 până în 2020, să facem proiecte cu rezultate concrete într-un singur mandat, pentru ca oamenii să își recâștige încrederea în cei care dețin temporar funcții la vârful administrațiilor locale. Și în Țara Codrului, în aproape toate localitățile se derulează proiecte importante, proiecte cu rezultate care pot fi văzute de oameni. Îi mulțumesc primarului Vasile Boitor pentru tot ce ne-a învățat pe cei care am venit în urma lui în administrație, pentru felul în care a fost mereu alături de noi cu sfaturi, cu proiecte concrete, dar și pentru că a fost unul dintre promotorii proiectului Drumul Nordului. În acest an, acest proiect an al județului Maramureș intră efectiv în șantier și mulțumesc, pentru această realizare, tuturor consilierilor județeni care au votat ca acest proiect important să devină o realitate pentru Țara Codrului și Țara Chioarului”, a subliniat președintele Gabriel Zetea.

La microfon au fost invitați pe rând, la cuvânt, o parte dinte invitații aflați pe scenă, care au transmis gândurile lor tuturor celor prezenți, dorindu-le la final distracție plăcută și să se bucure din plin de această sărbătoare.