Un preot ortodox din Cluj Napoca a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj cu mai multe observații personale legate de vizita Papei în România. Acesta punctează pe marginea materialelor scrise de presa românească leagte de acest eveniment unic.

„Am urmãrit în bunã parte transmisiunile live care au surprins vizita Papei Francisc în România. Au fost multe momente emoționante, iar el pare un om fain, care reușește sã intre la sufletul omului.

Am intuit gestul sãu de a merge cu o mașinã ieftinã, vorba aia, la smerenie nu-l întrece nimeni. Toate bune și frumoase, felicitãri organizatorilor și tuturor celor care s-au strãduit ca lucrurile sã iasã bine!

S-au spus și s-au scris multe. Nu vreau sã mã adaug nici celor care îl divinizau pe Papã și visau extaziați uniri fãcute peste noapte, și cu atât mai puțin celor care îl vedeau (ce nebunie!) ca pe un trimis al lui Antihrist.

Vreau, însã, sã subliniez dubla mãsurã a presei din România.

Eu am înțeles așa:

Formula “Sanctitatea Sa” e elegantã/ “Preafericirea Sa” e luatã în râs

“Sfântul Pãrinte” sunã bine/ “Înaltpreasfințitul” – ce, mã, el nu e tot om?

Pelerinii în ploaie de la Șumuleu Ciuc au putere de jertfã/ cei care stau ore în șir la Sfânta Parascheva n-au minte cã așteaptã atâta vreme.

Creștinii de la Blaj își strâng gunoaiele (pe cuvântul meu, așa au fost prezentați de mi-a sãrit gândul cã or fi ceva pelerini japonezi)/ cei de la Sfântul Dimitrie se bat pe sarmale.

Încã ceva, dupã fiecare sãrbãtoare a ortodocșilor venea câte un deștept și calcula el câți bani au lãsat credincioșii Bisericii. Dom’le, ieșeau niște sume de te durea mintea. Acum, se pare, latura financiarã a fost nesemnificativã. Sã revenim.

Statuia fãcãtoare de minuni de la Ciuc e o relicvã sfântã/ icoana fãcãtoare de minuni de la Nicula e prilej de miștouri ieftine.

“Aurul” din veșmintele catolicilor e din ãla ieftin cu care nu se mai putea face nimic/ “aurul” din vesmintele ortodocșilor e din ãla scump cu care se puteau construi orfelinate.

Asta nu e victimizare. E doar o oglindire a dublei mãsuri pe care o are presa din România, a felului în care sunt relatate marile praznice ortodoxe, în comparație cu ceea ce am auzit zilele trecute.

Frați catolici, vã dau o veste proastã. Toți aceștia nu-l iubesc pe Papã, ci doar îl urãsc pe Patriarh, nici pe voi nu vã iubesc, doar ne disprețuiesc pe noi…

P.S închei, citând din memorie extazul unei doamne la tv: “parcã și veșmintele Papei au o altã nuanțã de alb, fațã de cele ale patriarhului”. Cam acesta este rezumatul. “Nuanța” de alb e, de fapt, pigmentul din ochii noștri.”

Text preluat de la preot Dan Cismas,

Catedrala ortodoxă din Mănăștur, județul Cluj