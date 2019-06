Mare atenție la țepari. În ultimele zile prin municipiul Baia Mare, dar și prin județ circulă un BMW gri metalizat cu numere de Germania a cărui șofer oprește ceilalți patricipanți la trafic și le cere bani în schimbul unor bijuterii chipurile din aur.

Metoda este una simplă, veche deja de câțiva ani. Șoferul care este „mai bronzat” se dă drept turc și pretinde că nu vorbește limba română. Mai mult, pare atât de disperat încât este dispus să renunțe la ghiuluri și la lanțurile pe care le are la gât pentru a obșine bani de benzină.

Prezența lui a fost semnalată în cursul zilei de azi în Baia Mare, dar și la Șurdești sau în parcarea unui mare centru comercial de la marginea orașului.

„Este un BMW fara benzina pe variantă spre Castel. Cere bani de benzina in schimbul unui lant de aur.

E o schema de a face rost de bani. Ca a intrat in panica cand am adus vorba de Police.