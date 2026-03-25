Luna aprilie aduce o serie de spectacole și premiere pentru iubitorii de teatru, programate pe scena Teatrului Municipal din Baia Mare, cu producții variate și invitați speciali.

Publicul va putea urmări o nouă reprezentație a spectacolului „Cu sufletul nu-i de glumit”, de Dimitré Dinev, în regia lui Daniel Vulcu. De asemenea, sunt pregătite două premiere: „De-conectat… de primăvară”, un spectacol muzical-coregrafic în regia lui Călin Ionce, și „Groapa din tavan”, de Matei Vișniec, în regia lui Andrei Han.

Totodată, Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda va prezenta spectacolul „Ultima haltă în Paradis”, în regia lui Andrei Mihalache. Reprezentația face parte dintr-un turneu național care marchează 40 de ani de activitate ai actorului Marian Negrescu și 45 de ani de carieră artistică ai regizorului Andrei Mihalache.

Organizatorii îi invită pe spectatori să participe la noile producții și să se bucure de o lună plină de evenimente culturale dedicate publicului de toate vârstele.