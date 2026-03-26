În subsolul unui liceu din Baia Mare, acolo unde orele de curs se termină, dar pasiunea abia începe, a luat naștere o echipă care avea să crească dincolo de propriile așteptări. Exoros, echipa de robotică a elevilor de la Colegiul Tehnic „George Barițiu”, coordonată la început de profesoara Andreea Topală, nu este doar un proiect tehnic, ci o poveste despre curaj, eșecuri și devenire.

„Echipa de robotică Exoros s-a născut din pasiunea pentru tehnologie a câtorva elevi de liceu”, spune Budu Alexandru. „Inițial, eram doar un nucleu restrâns de persoane care participau la concursuri locale sau realizau proiecte din pură curiozitate.”

Descoperirea competiției FIRST Tech Challenge a schimbat însă totul. „Am aflat despre […] un concurs internațional de robotică unde obiectivul este proiectarea și construcția unui robot capabil să îndeplinească sarcini specifice.” Dar entuziasmul a venit la pachet cu nesiguranța: „Sincer să fiu, am fost speriați la început. Nu mai făcuserăm parte dintr-un proiect de o asemenea anvergură și ne imaginam că strângerea de fonduri și construcția efectivă a robotului vor fi mult mai dificile.”

Cu toate acestea, au făcut pasul înainte. „Îmi amintesc și acum cum am mers la profesoara noastră de informatică […] să ne fie mentor, cu destul de multă timiditate.” Răspunsul profesoarei a fost definitoriu: „Andreea a fost o persoană extrem de deschisă; puțini oameni ar fi avut energia și răbdarea necesare pentru a parcurge tot procesul birocratic de înființare a unei echipe.”

Pentru elevi, rolul ei a depășit cu mult partea administrativă. „Nici nu știu cum să exprim în cuvinte dedicarea și tactul de care a dat dovadă Andreea”, mărturisește Alexandru. „Îmi amintesc momentele în care existau dispute între membrii echipei și capacitatea ei de a aplana și rezolva certurile […] Ne-a fost un sprijin constant și ne motiva de fiecare dată când eram cu moralul la pământ.”

Apoi a început munca propriu-zisă. „După ce am reușit să adunăm […] resursele financiare necesare pentru primul nostru kit, am început construcția propriu-zisă.” Subsolul liceului a devenit al doilea „acasă”: „Ne petreceam cea mai mare parte a timpului liber […] adesea până la ora 20:00, când portarul ne anunța că trebuie să plecăm.”

Primul robot, „Gălușcă”, a rămas emblematic pentru acea etapă. „Chiar semăna cu una, fiind format doar dintr-un cadru și patru roți, deoarece nu ne-am gestionat suficient de bine timpul pentru a realiza ceva mai sofisticat.”

Primele competiții nu au adus victorii, ci lecții. „Primele meciuri ale sezonului au adus și primele dezamăgiri: robotul nostru nu se ridica la nivelul celor construiți de echipele cu vechime.” Totuși, exact acolo a început creșterea: „Am observat sistemele folosite de ceilalți și am început să înțelegem mecanismele competiției.”

Dincolo de rezultate, experiența a fost profund personală: „Pe plan personal, experiența a fost extrem de benefică: am învățat ce înseamnă munca în echipă și am legat prietenii de durată.” Iar concluzia lui Budu Alexandru rămâne poate cea mai sinceră definiție a proiectului: „Până la urmă, o echipă de succes se clădește pe greșelile trecutului, cărămidă cu cărămidă.”

Pentru el, Exoros a însemnat și o transformare personală: „Lecția principală […] este că sunt capabil de orice îmi propun.” Chiar dacă a ales ulterior medicina, nu consideră că a părăsit cu adevărat echipa: „Fără Exoros, probabil nu aș fi avut curajul să fac o schimbare atât de radicală.” Și poate cea mai puternică idee rămâne aceasta: „În sufletul meu, Exoros va rămâne mereu un pilon fundamental […] Poate că niciodată nu a fost despre a construi roboți, ci despre a te construi pe tine.”

Astăzi, această construcție continuă printr-o nouă generație. „Noi suntem echipa de robotică Exoros #24310, […] un grup de 17 liceeni ambițioși, motivați și perseverenți”, spune Bărbos Andrei.

Dacă fondatorii au construit începutul, actuala echipă a fost nevoită să construiască continuitatea. „După ce generația fondatoare a părăsit echipa, au rămas doar 4 elevi care au venit cu un plan pentru continuitatea proiectului.” Strategia lor, recrutarea elevilor mai tineri și organizarea unui sistem coerent, a avut un scop clar: „minimizarea pierderilor de cunoștințe între generații.”

Echipa este susținută de mentori dedicați: „suntem mentorați de […] Cionca Andrei, Sabău Dorin și Contraș Mihai”, iar sprijinul lor a fost „absolut necesar în formarea și pregătirea noastră.” În același timp, foști membri rămân aproape: „elevi mai vechi […] ne ajută […] sau au devenit alumni.”

Sezonul actual a fost unul al evoluției accelerate. „Am avut 3 versiuni de robot, fiecare mai bună decât cea anterioară.” De la concepte nefinalizate la varianta finală „Sideswipe V3”, echipa a trecut printr-un proces intens de învățare.

Rezultatele au confirmat munca depusă: „am mers până în semifinale, câștigând […] premiul Innovate – 1st Place.” Și, mai important, „o calificare la etapa națională […] prima calificare […] din istoria echipei.”

Chiar și în fața unui nivel ridicat de competiție, experiența a rămas esențială: „Toate aceste meciuri […] nu ar fi fost posibil de împlinit dacă nu aveam sprijinul mentorilor, sponsorilor și al părinților noștri.” Iar direcția este clară: „Suntem motivați și avem speranțe mari.”