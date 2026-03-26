Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a organizat, în 25 martie, o ceremonie dedicată Ziua Poliției Române, în Aula Magna a Centrul Universitar Nord Baia Mare.

Evenimentul a marcat împlinirea a 204 ani de la înființarea Poliției Române și a inclus un moment de reculegere în memoria polițiștilor căzuți la datorie, mesaje de apreciere din partea conducerii și invitaților, precum și avansarea în grad a 105 polițiști. Dintre aceștia, 16 au fost avansați înainte de termen pentru merite deosebite, iar 89 la termen, pentru profesionalism și implicare.