Teatrul Municipal Baia Mare revine duminică, 21 septembrie, ora 19.00, cu o nouă premieră – „Aproape mâine”. Spectacolul este despre tineri surprinși în relații complicate deseori, lăsând să se întrevadă liber formele iubirii.

Pe scenă, cupluri pline de farmec își dezvăluie poveștile, lăsându-ne să le descoperim secretele, dorințele și vulnerabilitățile. Fără urme de regret, iubirea își face mereu loc.

ALMOST, MAINE de John Cariani a devenit una dintre cele mai populare piese din Statele Unite, iar APROAPE MÂINE este o montare a acesteia dintr-un unghi suprarealist și magic. O comedie romantică în care sinceritatea și fragilitatea răstoarnă clișeele consacrate.

Cu: Cătălin Mocan, Larisa Miskolczi, Alex Macavei, Rodica Pașca, Alexandra Vanci, Eduard Bindiu.

Cu participarea artiștilor: Marcel Mache Mârza și Vasile Pop. Regia artistică și traducerea textului sunt semnate de Andrei Han, scenografia: Mihai Vălu, asistent scenografie: Cătălin Mocan, coregrafia: George Pop.