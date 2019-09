La ședința cu primarii și secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale desfășurată astăzi, 16 septembrie a.c., în sistem de videoconferință, au fost abordate aspecte referitoare la măsurile stabilite pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a procesului electoral pentru alegerea Președintelui României, pregătirea sezonului de iarnă, derularea campaniei naționale ”Sănătate și Securitate în Muncă” pentru administrația locală, aplicarea măsurilor pentru combaterea ambroziei, respectiv Ziua de Curățenie Națională, ”Let’s Do It Romania!”, în data de 21 septembrie a.c.

”Le-am prezentat primarilor și secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale cadrul legislativ pentru alegerile prezidențiale, dar și sarcinile care revin autorităților administrației publice locale: stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral, informarea alegătorilor cu privire la delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora, amenajarea secțiilor de votare și dotarea acestora pentru desfășurarea procesului electoral, acordarea de sprijin pentru instalarea echipamentelor tehnice și furnizarea serviciilor tehnice de specialitate. De asemenea, li s-a adus la cunoștință componența Biroului Electoral Județean nr.26 Maramureș, dar și faptul că acesta își desfășoară activitatea în Palatul Administrativ, membri acestuia putând fi contactați la numărul de telefon 0262 211 144”, a spus prefectul Vasile Moldovan.

Primarilor și secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale le-au fost solicitate, având în vedere apropierea sezonului de iarnă, să asigure funcționarea serviciilor de utilitate publică (energie electric, gaz, apă, comunicații), încheierea contractelor de deszăpezire, pregătirea și verificarea utilajelor de intervenție, asigurarea stocurilor de materiale antiderapante și carburanților necesari pentru intervenția eficientă și desfășurarea circulației rutiere în siguranță pe drumurile publice din județ, în perioada sezonului rece. Alte discuții au vizat prezentarea și aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru limitarea ariei de extindere, combaterea și distrugerea ambroziei.

În data de 21 septembrie a.c., se va desfășura, la nivelul județului nostru, o nouă zi de curățenie națională, iar autorităților administrației publice locale li s-a cerut să se implice și să sprijine voluntarii în acțiunile de ecologizare. ”Let’s Do It Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din țara noastră. România este parte din rețeaua internațională Let’s Do It World, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie.